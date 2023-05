DeSantis anuncia candidatura Republicana à Casa Branca na quarta-feira

O governador Republicano do Estado da Florida, Ron DeSantis, anunciará na quarta-feira a sua candidatura presidencial de 2024 nos Estados Unidos, num evento no Twitter com o empresário Elon Musk, de acordo com agências internacionais, citando fontes anónimas.

DeSantis, que há muito é visto como o principal rival do ex-presidente norte-americano Donald Trump na nomeação Republicana, revelará os seus planos numa conversa em áudio com o dono do Twitter, segundo duas pessoas que falaram à Associated Press sob condição de anonimato porque não estavam ainda autorizadas a discutir o anúncio publicamente.

Musk, falando no evento CEO Summit do The Wall Street Journal esta terça-feira em Londres, disse que DeSantis faria "um grande anúncio" no Twitter no dia seguinte. "É a primeira vez que algo assim acontece nas redes sociais", com perguntas e respostas em tempo real, declarou, acrescentando que não apoia nenhuma candidatura em particular.