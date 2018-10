Desapareceram 900 quilos de marijuana de esquadra de São Paulo

Apuração do caso arrasta-se há mais de um mês e meio sem solução.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:26

Habituados a investigarem roubos e furtos nas casas dos outros, os agentes da I Divisão da Polícia Civil (Judiciária) de São Paulo estão agora com a ingrata missão de terem de investigar um furto na própria "casa". 900 quilos de marijuana, que tinham sido apreendidos numa grande operação em outubro do ano passado, desapareceram da área de segurança da esquadra onde tinham sido guardados à espera do final do processo.

A droga estava acondicionada em aproximadamente 50 sacos guardados no depósito da I Divisão, localizada no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista. Os volumes estavam guardados no depósito, que fica na cave do edifício, à qual só têm acesso muito poucos agentes.

O desaparecimento da enorme quantidade de droga foi descoberto em 17 de agosto passado, mas só agora veio a público. Foi a escrivã-chefe, a única pessoa que tinha as chaves do local, quem alertou para a falta do estupefaciente ao fazer a contagem de armas e drogas armazenadas no depósito para passar os dados ao seu substituto, pois tinha sido transferida para outra esquadra.

Reconhecendo que só ela tinha as chaves e que no depósito só entravam pessoas autorizadas por ela, a escrivã-chefe adiantou, como provável explicação para o desaparecimento de uma quantidade tão grande de droga sem que ninguém percebesse, que tivesse havido uma ação externa como possibilidade. Porém, ninguém poderia ter conseguido passar pelas estreitas janelas que dão para a rua e ter retirado de lá o estupefaciente a pouco e pouco, pois tratava-se de quase uma tonelada.

A versão não convenceu e a escrivã-chefe e a delegada (inspetora) que estavam de plantão no dia em que foi constatado o desaparecimento da droga foram afastadas de funções. No entanto, ao contrário do que costuma acontecer com pessoas que não fazem parte da polícia, não foram detidas nem estão, ao menos oficialmente, a ser investigadas como suspeitas, e a apuração do caso arrasta-se há mais de um mês e meio sem solução.