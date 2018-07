Desaparecida sobreviveu sete dias a beber água do radiador do carro

Jovem de 23 anos teve um acidente e despenhou-se num penhasco, na Califórnia.

Angela Hernandez foi encontrada, uma semana depois de ter desaparecido, entre os destroços do carro no final de um penhasco junto ao mar, na Califórnia, Estados Unidos. Terá sobrevivido apenas a beber água pela mangueira do radiador, tal como relatou à polícia local.



Na passada sexta-feira, dois caminhantes encontraram o carro, em Big Sur, e chamaram as autoridades. A jovem encontrava-se consciente e ferida no ombro. Por estar a 60 metros da superfície da estrada Angela não conseguiu ser encontrada mais cedo, nem sair do local do acidente.



Angela Hernandez ficou desaparecida quando fazia uma viagem para visitar a família. O alerta foi dado pelos familiares quando deixaram de ter contacto com a jovem e esta não tinha o telemóvel ligado nem acedia às redes sociais como era hábito. A nebulosidade dificultou as buscas com helicópteros nos primeiros dias do desaparecimento.



A jovem explicou às autoridades que se despistou ao dar uma guinada para não embater contra um animal que passava na estrada. Ao guinar, Angela saiu da auto-estrada em direção ao mar ficando presa no local do acidente, um sítio rochoso e inacessível.



O porta-voz da polícia enaltece a sorte da jovem por ter resistido à queda e também não ter sido apanhada pelo mar durante sete dias, até ser encontrada.



Angela Hernandez foi salva por um helicóptero que a içou e levou até ao hospital mais próximo.



A irmã da vítima reconhece que foram dias de sofrimento para Angela e diz que "é muito traumático e vai ter um processo de recuperação lenta".



Até à data a vítima encontra-se estável apesar das dores causadas pelo embate.