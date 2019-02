Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desativação de bomba da Segunda Guerra Mundial obriga a evacuar zona em Paris

Explosão deverá ocorrer entre as 13h00 e as 14h00 de domingo.

15:49

Cerca de 1600 moradores vão ter de abandonar as suas casas, trabalhadores e transportes vão parar para ser desativada uma bomba da Segunda Guerra Mundial no 10º distrito de Paris, Porte de la Chapelle. Os trabalhos decorrem durante este fim de semana, especialmente durante a hora de almoço de domingo, entre as 13h00 e as 14h00.



Os comboios não vão circular e a autoestrada A1 estará fechada a partir das sete da manhã. Os especialistas avançam que a bomba terá de ser deslocada de sítio para ser colocada num buraco com cerca de sete metros de profundidade, depois disso, será coberta por areia.



O objetivo é que não existam destroços a ser projetados pela violência da explosão. A polícia garante que o abalo se poderá sentir a algumas centenas de metros.



Se não existir nenhum contratempo, os moradores devem voltar às suas habitações durante a tarde de domingo.



A última bomba da II Guerra Mundial descoberta em França estava no fundo do Rio Sena. Foi encontrada há 16 anos, em 2003.