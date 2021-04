Descarrilamento de comboio em Taiwan causou 50 mortos

As autoridades de Taiwan disseram hoje que 50 pessoas morreram devido ao descarrilamento de um comboio no leste do país na sexta-feira, adiantando que quatro dos 37 feridos hospitalizados estão em estado crítico.

A agência de notícias de Taiwan CNA indicou que o número de mortos do desastre foi reduzido de 51 para 50 dado que os restos de uma das vítimas identificadas foram contados duas vezes, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Restam dois corpos por identificar após o que foi o pior acidente ferroviário na ilha nas últimas quatro décadas e que causou no total 202 feridos.