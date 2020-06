Descarrilamento de comboio em Zamora faz um morto e dois feridos

Descarrila un tren Alvia Ferrol-Madrid na Hiniesta (#Zamora) tras bater contra un coche que caeu á vía dende un paso elevado | Faleceu o condutor do vehículo e hai dos maquinistas atrapados| Os 180 pasaxeiros están ilesos @RTVEGalicia pic.twitter.com/CwbuS5pZE2 — DBobilloTVE (@bobillotve) June 2, 2020

Se ha producido una colisión del Alvia 11553 Ferrol - Madrid con un vehículo, como consecuencia la cabeza motriz del tren ha descarrilado. Los maquinistas están heridos y los 108 viajeros han resultado ilesos.

Seguiremos informando.

Uma pessoa morreu e pelo menos outras duas ficaram feridas no descarrilamento de um comboio perto de Zamora, Espanha.Segundo o La Voz de Galicia o descarrilamento ocorreu perto de La Hiniesta, pelas 16h11 desta terça-feira. O acidente terá ocorrido depois de um carro se ter despistado num viaduto que passa por cima da linha do comboio, que fazia a ligação entre Galiza e Madris. O veículo caiu para os carris e o comboio chocou frontalmente com este, resultando no capotamento da composição frontal do comboio.A vítima mortal será o condutor do veículo que caiu do viaduto. Os dois feridos são os dois maquinistas, um deles que estaria em formação. Os 108 passageiros que viajavam a bordo não ficaram feridos.A Renfe, ferroviária espanhola, já se pronunciou sobre o acidente e confirmou que os dois feridos eram maquinistas, na adiantando no entanto se o seu estado é grave. Os passageiros saíram pelo próprio pé das carruagens e estão a ser encaminhados para a estação mais próxima, em La Hiniesta, para que possam seguir viagem de autocarro. Segundo as autoridades no local a linha para madrid está cortada até que as composições possam ser retiradas, o que poderá levar alguns dias.