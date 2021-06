Descoberta basílica romana com dois mil anos em Israel

Uma basílica romana com mais de dois mil anos foi descoberta por arqueólogos em Israel, informou a Autoridade de Antiguidades daquele país, no início da semana.



Trata-se do maior monumento antigo descoberto no país asiático, desenterrado num parque nacional da cidade de Ashkelon, informou o The Jerusalem Post.





"A basílica foi descoberta na década de 1920 pelo arqueólogo britânico John Garstang, que liderou uma expedição por parte do Fundo de Exploração da Palestina, mas a estrutura ficou enterrada de novo", disse Rachel Bar Nathan, diretora da escavação em conjunto com Saar Ganor e Federico Kobrin.





O espaço era dividido em três divisões: um salão principal e duas partes laterais.O monumento fora construído com pedras de mármore, sendo encontrados cerca de 200 objetos e esculturas.