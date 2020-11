Descoberta técnica revolucionária que permite destruir com precisão células cancerígenas

Um grupo de cientistas anunciou a descoberta de um método revolucionário capaz de atingir com precisão apenas as células cancerígenas, preservando os tecidos e as células saudáveis em redor.A tecnologia, que assenta numa técnica que tem por base ferramentas de edição de DNA, já foi testada em ratos e de acordo com os investigadores pode vir a ser usada em humanos já daqui a dois anos.Segundo Dan Peer, especialista em cancro da Universidade de Tel Aviv, em Israel, explicou que "não há efeitos secundários" a registar e que "uma célula cancerígena tratada desta forma nunca ficará novamente ativa"."Esta tecnologia pode aumentar a esperança média de vida dos pacientes com cancro e pode, esperamos nós, curar a doença um dia", afirmou, citado peloOs cientistas afirmam que esta é a primeira vez que a tecnologia de edição do genoma CRISPR, que funciona cortando uma secção do DNA, foi usada de forma eficaz para tratar o cancro em um animal.Segundo o professor Dan Peer, e recorrendo a esta tecnologia, é possível "destruir um tumor" em apenas três tratamentos, já que permite "cortar fisicamente o DNA das células cancerígenas".Recorde-se que este estudo contou com a participação de investigadores da Universidade de Tel Aviv, da Universidade de Nova Iorque e da Escola de Medicina de Harvard e foi agora publicado na revista