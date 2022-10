Descoberta vala comum com 25 corpos de presumíveis etíopes no Malaui

A polícia do Malaui anunciou esta sexta-feira a descoberta de uma vala comum no norte do país com os restos mortais de 25 pessoas, presumivelmente imigrantes provenientes da Etiópia.

"A vala comum foi descoberta na noite de terça-feira, mas protegemos o local e começámos a exumação hoje. Até agora descobrimos 25 corpos", disse o porta-voz da polícia, Peter Kalaya.

Segundo o porta-voz, a polícia foi alertada por aldeões da zona de Mzimba, cerca de 250 quilómetros a norte da capital, Lilongwe, que encontraram a vala comum quando iam recolher mel silvestre na floresta.