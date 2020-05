Descoberto buraco negro mais próximo do Sistema Solar que se conhece

Astrónomos europeus descobriram o buraco negro mais próximo do Sistema Solar que se conhece, a mil anos luz de distância, anunciou hoje o Observatório Europeu do Sul.

"Este é o primeiro sistema estelar com um buraco negro que podemos observar a olho nu", afirmou em comunicado Petr Hadrava, co-autor do estudo hoje publicado na revista científica Astronomy & Astrophysics.

A descoberta aconteceu quando os cientistas seguiam duas estrelas que fazem parte do mesmo sistema através de um telescópio no observatório de La Silla, no Chile.