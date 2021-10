Descobertos corpos de oito crianças órfãs que morreram à fome no Afeganistão

Foram encontrados corpos de oito crianças órfãs no lado ocidental de Cabul, no Afeganistão. Segundo a imprensa local, um ex-membro do parlamento do Afeganistão denunciou a descoberta dos cadáveres das crianças que diz terem morrido à fome.

Num comunicado publicado a semana passada no Facebook, Mohammad Mohaqiq, líder político da minoria étnica Hazara, disse que as crianças morreram num bairro do 13º distrito de Cabul há cerca de três semanas, tendo os corpos sido enterrados pela população local.





A criança mais velha tinha oito anos e a mais nova 18 meses. "Não tinham ninguém. Os pais estavam ambos mortos e não tinham outros familiares", disse Mohammad Ali Bamiani, citado pela imprensa local.Desde que os talibãs tomaram o controlo do Afeganistão, o país enfrenta uma crise sem precedentes.

O governo talibã lançou recentemente um programa para combater a fome e a pobreza no país, que prevê a distribuição de 66 mil toneladas de trigo em troca de trabalho de dezenas de milhares de homens. O programa começará por ser aplicado em Cabul para depois se expandir às 33 restantes províncias afegãs.