Descobertos dois mil gatos mortos para uso de medicina tradicional no Vietname

A polícia vietnamita descobriu cerca de dois mil gatos mortos que tinham como destino a medicina tradicional, avançou esta sexta-feira a imprensa estatal do país.

Os animais foram encontrados na quinta-feira num matadouro da província de Dong Thap, no delta do Mekong, juntamente com outros 480 gatos vivos, de acordo com o jornal oficial daquela província, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

As carcaças (toda a estrutura do animal), num total de quatro toneladas, tinham sido armazenadas numa câmara, antes de serem transformadas em produtos de medicina tradicional através de um longo processo de preparação, referiu o jornal.