Descobertos mais objetos escondidos por prisioneiros em Auschwitz. Veja as imagens

Novos objetos escondidos por prisioneiros foram descobertos no antigo campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, durante trabalhos de restauro dirigidos pela Áustria.

A 21 de abril, foram encontradas "colheres, facas, garfos, partes de sapatos" escondidas numa conduta de chaminé do bloco 17, precisou hoje à agência France-Presse a secretária-geral do Fundo Nacional austríaco para as Vítimas do Nazismo, Hannah Lessing.

"Estes utensílios, mantidos longe da vista da (organização paramilitar) SS, talvez tivessem sido usados por sapateiros, para preparar uma evasão ou simplesmente para comer", explicou Lessing.