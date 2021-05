Descobertos os restos de nove Neandertais numa gruta em Itália

Os restos de nove Neandertais foram descobertos na Gruta de Guattari, em San Felice Circeo, na costa entre Roma e Nápoles, onde já tinham sido encontrados vestígios da presença Neandertal, anunciou este sábado o ministro italiano da Cultura.

"Se tivermos em conta os dois outros indivíduos que já tinham sido descobertos no mesmo sítio, temos um total de 11 indivíduos, confirmando que este é um dos sítios mais importantes do mundo para a história do homem Neandertal", afirmou o ministro da Cultura italiano, Dario Franceschini, citado pela agência francesa AFP.

Para o governante, esta é "uma descoberta extraordinária, que dará a volta ao mundo".