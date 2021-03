Descobertos quatro novos coronavírus relacionados com a Covid-19 em morcegos na China

O virologista Britânico Edward Holmes e vários especialistas chineses encontraram, em morcegos do sudoeste da China, outros quatro tipos de coronavírus relacionados com a SARS-CoV-2, e mais três relacionados com o vírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS). Estes coronavírus foram encontrados em apenas 400 amostras de morcegos numa pequena área da província chinesa de Yunnan, a 1800 quilómetros de Wuhan.

"As espécies de animais selvagens possuem um grande número de vírus e é possível que um deles surja e cause uma pandemia. Não são coisas que acontecem apenas uma vez a cada 100 anos, até porque estas ocorrências são causadas por atividades humanas, não por morcegos ou outros animais ", esclarece Holmes, citado pelo jornal online espanhol, AS, que dá o exemplo da extração de calcário na mineração, "uma invasão de ecossistemas típica de Yunnan, que provoca a saída dos morcegos dos seus abrigos".

RpYN06: Um dos coronavírus descoberto que representa 94,5% de semelhanças com a Covid-19

Um dos coronavírus descobertos, denominado RpYN06, é o segundo mais semelhante com o vírus da Covid-19. As semelhanças genómicas coincidem em 94,5%, sendo que o mais semelhante continua a ser o RaTG13, outro coronavírus encontrado na província de Yunnan em 2013, quando em abril de 2012 seis mineiros foram infetados e sofreram uma pneumonia grave.

O grupo de investigadores, do Instituto de Virologia de Wuhan, encontraram nos morcegos da mina de Mojiang nove tipos de coronavírus relacionados com a Covid-19. Um deles, o mencionado RaTG13, tem 96% de semelhanças com o SARS-CoV-2.



"Não há dados suficientes que determinem o papel dos pangolins na evolução e no surgimento do SARS-Cov-2"

O mesmo estudo relata que três desses quatro novos coronavírus, "familiares" do SARS-CoV-2, parecem semelhantes a outro coronavírus que foi encontrado em pangolins. Estes animais foram os primeiros culpados pela disseminação do vírus, porém, "ainda não há dados suficientes para determinar o papel dos pangolins na evolução e surgimento do SARS-CoV-2". "Precisamos de analisar mais amostras destes animais para responder a essa pergunta", explica Holmes, citado pelo jornal online espanhol.

O virologista Juan Emilio Echevarría, da Associação Espanhola para Conservação e Estudo dos Morcegos, aplaude o novo estudo, mas diz que "não traz nada de significativo sobre a origem evolutiva do SARS-CoV-2 e muito menos sobre a fonte epidemiológica da pandemia". Echevarría lembra que os animais mais suscetíveis ao vírus da Covid-19, além dos primatas, são os mamíferos das famílias dos gatos. "O SARS-CoV-2 não foi encontrado em nenhum morcego, então, não está claro que eles sejam a origem natural do vírus e a fonte epidemiológica da pandemia", concluiu.

O virologista britânico Edward Holmes foi quem comunicou ao mundo que um novo coronavírus, até então desconhecido, pudesse ser a causa do aparecimento de casos de pneumonia detetados na cidade chinesa de Wuhan. Holmes publicou o genoma completo do vírus, em janeiro do ano passado, e graças a esses dados, começou imediatamente a corrida internacional para a obtenção de uma vacina.