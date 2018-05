Descobertos textos de Anne Frank sobre prostituição

abem porque é que as meninas da Wehrmacht [as Forças Armadas da Alemanha Nazi] estão na Holanda? Para servirem de colchões para os soldados", é uma das entradas do diário escritas a 28 de setembro de 1942.



A menina ocultou estas duas páginas para que a família não soubesse desta sua vertente mais ousada. "Vou usar esta página estragada para escrever anedotas picantes", lê-se. Na altura, Anne, de 13 anos, escreveu sobre educação sexual e prostitutas que descobriu através do pai.





The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI