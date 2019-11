Descobre que a melhor amiga morreu quando vê fotos do corpo dela no Facebook

Uma jovem britânica, Amelia Bambridge, desapareceu depois de ir a uma festa numa ilha no Camboja e só foi encontrada morta dez dias depois por pescadores. A família da vítima está agora indignada porque encontrou fotos do corpo de Amelia nas redes sociais, nomeadamente no Facebook.Segundo avança o jornal britânico Metro, vários moradores começaram a publicar as fotografias nas redes sociais. Hannah Cook, de 21 anos, a sua melhor amiga, só soube que Amelie havia morrido através dessas mesmas fotografias."Fiquei destroçada. Estas são as últimas imagens que tenho dela. Ela era a minha melhor amiga. Uma pessoa muito carinhosa, esforçava-se para fazer qualquer coisa por mim e por qualquer pessoa", disse Hannah."Ter o mundo todo a saber disto antes de nós é muito difícil, dói muito", confessou a melhor amiga da vítima mortal.A família exigiu que as fotos fossem retiradas das redes sociais. Uma delas foi retirada mas as outras continuam lá. No entanto, segundo a lei, as fotos terão de ser totalmente retiradas.