Descobre que a mulher o trai com o vizinho após comentário inocente da filha

Já imaginou o que seria descobrir que está a ser traído pelo seu parceiro, durante uma simples conversa corriqueira com o seu filho ao final do dia? Steven (nome fictício), viu o seu casamento de 14 anos ser destruído, após descobrir que a mulher mantinha um caso extraconjugal com o vizinho que acabou por ser "denunciado" inocentemente pela filha do casal.

A menina estava a contar ao pai como tinha corrido o seu dia, e acabou por mencionar que a mãe tinha estado na casa do vizinho. Contou que, ao chegar da escola, percebeu que a mãe não estava em casa, mas que o vizinho a alertou dizendo que a mãe "iria sair imediatamente".

O homem confrontou a esposa que inicialmente começou por inventar desculpas, mas acabou por admitir que os dois se tinham beijado. A mulher foi expulsa de casa, mas mais tarde decidiram dar uma nova tentativa à relação e receber aconselhamento matrimonial.