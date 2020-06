Descobre traição do noivo e marca 30 encontros românticos em 30 dias

Um desafio de 30 encontros românticos em 30 dias. Foi assim que Rachel decidiu "vingar-se" do ex-noivo que a traiu, após dois anos de relação.A norte-americana, de 31 anos, começou a partilhar esta aventura na rede social Tik Tok, onde em menos de um minuto conta com humor como cada "date" correu.Rachel vive na Flórida, nos Estados Unidos da América, e contou aos seguidores que estava noiva do namorado de dois anos quando descobriu que este a traía, tendo terminado a relação.Após o fim do noivado, a mulher instalou o Tinder e o Bumble, aplicações de encontros para conhecer pessoas novas. É lá que conhece homens, com quem marca os encontros.Num dos vídeos do Tik Tok a mulher conta que foi jantar com um homem e tudo parecia estar a correr bem até este mencionar que ainda estava legalmente casado, porque o divórcio não tinha sido finalizado. E apela a todos os homens: "Se ainda estão casados, não criem um perfil no Tinder".Nem o novo coronavírus impediu Rachel de sair e conhecer pessoas durante a pandemia, já que para praticar o distanciamento físico a mulher combinou ir pescar com um homem. Mas esse date também não correu bem porque o mesmo "não parava de falar sobre si próprio" e Rach ficou "uma hora de pé com frio".Até ao momento, a mulher vai no date número 27.A tiktoker usa a a hashtag #30datesin30days e já conta com mais de 120 mil seguidores na rede social.