O economista Nouriel Roubini, que antecipou a crise financeira mundial de 2008, considerou que o desconfinamento português aconteceu cedo demais, o que levou a problemas no outono devido à pandemia de covid-19.

"A reabertura, no outono, aconteceu demasiado cedo e está agora a levar a outro confinamento draconiano, que está a levar para uma dupla recessão profunda. A recessão está de volta a Portugal, tal como no resto da Europa e da zona euro", disse Nouriel Roubini numa intervenção no 'warm-up' da QSP Summit, que decorreu hoje no pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, no Porto.

O economista considerou que no outono ficou claro que "a reabertura tornou-se demasiado relaxada" tal como "em novembro e dezembro e durante a época festiva", o que levou a uma nova vaga do vírus "que é muito mais violenta que a primeira".