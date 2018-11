Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desemprego em Espanha aumenta mas mantém-se o mais reduzido da última década

Número médio de inscritos nos serviços de Segurança Social espanhóis registou em outubro um aumento de 130.360 pessoas.

09:19

O número de desempregados inscritos nos serviços públicos espanhóis registou um aumento de 52.195 pessoas durante o mês de outubro, alcançando um total de 3.254.703, que mesmo assim é o número mais baixo dos últimos 10 anos.



Segundo os dados publicados esta segunda-feira em Madrid pelo Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha, apesar do aumento mensal, o desemprego diminuiu em 212.323 pessoas em comparação com um ano antes.



Sem tomar em consideração as variações ligadas ao trabalho sazonal, o desemprego baixou em 27.483 pessoas durante o mês de outubro.



Por setores de atividade, o desemprego apenas diminui na construção (3.695 pessoas), tendo subido nos restantes, principalmente nos serviços (43.219), agricultura (9.301) e indústria (2.821).



Por outro lado, o número médio de inscritos nos serviços de Segurança Social espanhóis registou em outubro um aumento de 130.360 pessoas (mais 0,69% do que em setembro), para 18,993 milhões de pessoas ocupadas.