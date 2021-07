Desemprego em Espanha tem queda histórica em junho

O número de desempregados registados nos organismos públicos em Espanha teve em junho uma queda histórica de 166.911 pessoas, enquanto a Segurança Social ganhou 233.056 novos membros, alcançando os 19,5 milhões de inscritos.

De acordo com dados fornecidos esta sexta-feira pelos Ministérios do Trabalho e da Segurança Social espanhóis, o desemprego registado no Serviço Público de Emprego Estatal (SEPE) teve a maior queda mensal alguma vez registada desde que existem estes dados (1996), havendo agora um total de 3,61 milhões de pessoas sem trabalho.

Por outro lado, número de inscritos na Segurança Social teve um crescimento acima de todos os outros meses de junho anteriores à pandemia, impulsionada principalmente pelo setor da restauração e similares, que registou um aumento de 11,6% dos empregados, devido ao levantamento das restrições no âmbito da pandemia de covid-19.

A taxa de desemprego nos últimos meses tem flutuado ao ritmo da recuperação económica previsível depois da crise provocada pela pandemia que atingiu a economia mundial no início de 2020.