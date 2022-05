Desemprego no Reino Unido cai para 3,7% no 1.º trimestre, um mínimo desde 1974

A taxa de desemprego no Reino Unido desceu para 3,7% no primeiro trimestre, o nível mais baixo desde 1974, enquanto pela primeira vez desde o início dos registos havia mais vagas de emprego do que desempregados, disse esta terça-feira o Office for National Statistics (ONS).

A taxa de desemprego baixou 0,3 pontos percentuais em relação ao último trimestre de 2021 e foi alcançado em parte porque, desde o início da pandemia, o nível de inatividade económica aumentou, com cerca de meio milhão de pessoas a abandonarem o mercado de trabalho no seu conjunto, disse o ONS.

O número de vagas de emprego entre fevereiro e abril deste ano aumentou para um recorde de 1.295.000, embora o ritmo de crescimento esteja a abrandar, observa o ONS.