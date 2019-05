Desfile de crianças aptas para adoção gera polémica nas redes sociais

Crianças e adolescentes para adoção, dos quatro aos 17 anos e devidamente produzidos, desfilaram num evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, num centro comercial de Cuiabá, no Mato Grosso, mas a ação está agora a gerar polémica.Segundo avança a imprensa brasileira, os jovens desfilaram para os eventuais pais adotivos, que podem interessados em adotá-las.O evento tem o nome "Adoção na Passarela" e já foi comparado por internautas a uma "feira de adoção" ou a uma "vitrine", para além também de se referirem ao evento como um "desfile para animais de estimação".Em jeito de defesa, a presidente da Comissão de Infância e Juventude, Tatiana Ramalho, sublinhou, de acordo com o jornal Globo, que "o objetivo é dar visibilidade a essas crianças e a esses adolescentes que estão aptos para adoção".Esta já foi a terceira edição do desfile.