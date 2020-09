Desflorestação bate recorde na Amazónia

A desflorestação na Amazónia brasileira bateu este ano o recorde da última década, revela um relatório do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazónia (Imazon).



Só no passado mês de agosto, 1499 km2 de floresta foram destruídos, um aumento de 68% em relação ao mesmo mês do ano passado, que já tinha sido trágico por causa dos incêndios.

De janeiro a agosto, a área total de floresta nativa destruída por mãos criminosas para ampliação ilegal de propriedades agrícolas, instalação de garimpos clandestinos ou comércio ilícito de madeira atingiu 5190 km2. Isto representa um aumento de 23% em relação aos primeiros oito meses de 2019, que já tinham sido trágicos para a Amazónia.



Num outro dado assustador, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, acaba de revelar que, só nos primeiros 14 dias deste mês, os focos de incêndios na Amazónia aumentaram 86% em relação aos primeiros 14 dias de setembro do ano passado.

A divulgação destes dados irritou o governo, que se apressou a desmenti-los. O vice-presidente brasileiro, general Hamilton Mourão, garantiu que, ao contrário do que atestam os relatórios científicos, os incêndios e a desflorestação na Amazónia têm diminuído.



E, sem identificar ninguém, acusou "um opositor" supostamente infiltrado no INPE de ocultar os avanços e só divulgar dados negativos para prejudicar a imagem do governo.