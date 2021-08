Desflorestação da Amazónia brasileira atinge maior nível dos últimos 10 anos, alerta ONG

A desflorestação da Amazónia brasileira registou o seu maior nível dos últimos 10 anos entre agosto de 2020 e julho de 2021, período em que perdeu 10.476 quilómetros quadrados de floresta, informou hoje a organização não-governamental (ONG) Imazon.

De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazónia (Imazon), a taxa é 57% maior que a da temporada passada - agosto de 2019 a julho de 2020 -, quando 6.688 quilómetros quadrados foram devastados.

"A floresta amazónica vem sendo devastada no maior ritmo dos últimos 10 anos. Apenas em julho, 2.095 quilómetros quadrados foram desmatados, 80% a mais do que no mesmo mês em 2020. Essa área é maior do que a cidade de São Paulo e representa o pior índice da década para julho. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses também foi o maior desde 2012", detalhou a ONG.