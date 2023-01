Desflorestação da Amazónia brasileira bateu recorde no último de Bolsonaro

A Amazónia brasileira perdeu 10.267 quilómetros de cobertura vegetal em 2022, uma área equivalente ao Líbano, e um valor recorde no desmatamento da maior floresta tropical do mundo no último ano do governo do Presidente Jair Bolsonaro.

Segundo anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estudos Espaciais (INPE), a área de selva na Amazónia brasileira devastada no ano passado foi 24,9% maior do que a destruída em 2021 (8.219 quilómetros quadrados) e a maior desde que aquele departamento oficial começou a medir em 2015 os chamados alertas de desmatamento.

Até agora, o ano de maior desmatamento tinha sido 2019 (9.178 quilómetros quadrados), justamente o primeiro sob a gestão do líder de extrema-direita, que os ambientalistas acusam da atual crise na Amazónia devido à sua retórica contra o ambiente, a sua defesa da mineração até nas reservas, e desmantelamento dos órgãos de controlo.