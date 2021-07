Desflorestação da Amazónia cresceu 51% em 11 meses

A desflorestação da Amazónia brasileira nos últimos 11 meses, de agosto de 2020 até junho de 2021, chegou a 8.381 quilómetros quadrados, um crescimento de 51%, anunciou esta segunda-feira o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazónia (Imazon).

"Já vínhamos acompanhando esse aumento da desflorestação mensalmente. As áreas desflorestadas em março, abril e maio foram as maiores dos últimos 10 anos para cada mês. E, se analisarmos apenas o acumulado em 2021, a desflorestação também é a pior da última década", frisou Antônio Fonseca, pesquisador do Imazon, uma organização não-governamental de preservação do meio ambiente.

Apenas em junho, uma área de floresta de 926 quilómetros quadrados foi devastada na maior floresta tropical do planeta dentro do território brasileiro, segundo a mesma fonte.