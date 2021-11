Desflorestação na Amazónia atinge níveis alarmantes

A desflorestação na Amazónia aumentou quase 22% (21,97%) de 2020 para 2021 e o governo de Jair Bolsonaro, que sabia disso, ocultou o dado aos governantes e ambientalistas reunidos na COP26, cimeira mundial do ambiente realizada na Escócia este mês. Só agora, após muita pressão da sociedade, o governo divulgou o relatório, datado de 27 de outubro.









De acordo com o relatório do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 1 de agosto de 2020 e 31 de julho deste ano, a Amazónia perdeu 13 235 km2 de área verde, o equivalente a nove vezes o tamanho da megacidade de São Paulo. É a maior área devastada desde 2006, quando a floresta perdeu 14 286 km2 da sua cobertura vegetal, e é o terceiro ano consecutivo de aumento da destruição da floresta em três anos de mandato presidencial de Bolsonaro.

Não obstante estar na Europa nessa altura, Bolsonaro recusou participar presencialmente na COP26, realizada de 31 de outubro a 12 deste mês, mas, em vídeo, afirmou que a Amazónia nunca esteve tão preservada quanto agora e comprometeu-se a acabar com toda a desflorestação até 2030. Já o ministro do Ambiente, Joaquim Leite, pressionado pela imprensa em Glasgow, afirmou que o INPE ainda não tinha emitido o seu relatório anual, mas que os dados que possuía mostravam uma forte queda no desflorestamento, o que agora se revelou falso.