Desinfetam praia com lixívia e esquecem-se dos efeitos fatais para a vida animal

Mil litros de água com 2% de lixívia pulverizados com recurso a tratores. Foi esta a solução encontrada pela localidade de Zahara de los Atunes, em Cádiz, Espanha, para desinfetar dois quilómetros de praia este sábado a fim de deixar o areal seguro para as crianças que foram autorizadas a sair de casa em passeio após semanas de confinamento.



A desinfeção ocorrida este sábado está a causar polémica em Espanha, uma vez que esta desinfeção tem efeitos prejudiciais para a vida animal ali existente.







A autarquia acabou por ter de pedir desculpa pelo "erro". Agustín Conejo, presidente da autarquia já avançou que assumirá a multa caso esta seja materializada.



O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez enviou para o local um especialista ambiental quando teve conhecimento do que estava a acontecer.



A presença dos tratores sem permissão e a solução com lixívia pulverizada "podem ter consequências para as aves locais", garantiu o especialista.

Zahara de los Atunes conta com 1.300 habitantes, é uma das localidades que se tentaram proteger da crise do coronavírus. Pulverizaram as ruas da cidade com desinfetante e instalaram um arco de fumigação para a entrada de carros na localidade. Até agora, não havia nenhum caso positivo para o coronavírus, segundo seu presidente.



"Lutamos contra isto há 60 dias, são dias de grande tensão e foi um erro", explica Conejo. Sánchez entende e aceita o pedido de desculpas, mas alerta que é preciso ter cuidado.





Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24