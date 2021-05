"Desiste e não as faças sofrer mais": O apelo da mãe ao pai das meninas desaparecidas em Tenerife

A mãe das duas meninas desaparecidas em Tenerife, nas Ilhas Canárias, escreveu uma carta a agradecer à opinião pública a ajuda para encontrar as filhas.



Anna e Olivia, de um e seis anos, respetivamente, encontram-se desaparecidas desde o passado dia 27 de abril, data em que o pai deveria ter entregue as crianças.







A carta termina com vários agradecimentos e com o sentimento de esperança de que as duas meninas regressem a casa da mãe.

"Obrigado pela compaixão e pelo amor que estão a enviar. Obrigada por me ajudarem a trazê-las de volta para mim. Agradeço do fundo do coração", remata Beatriz.