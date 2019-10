Desmantelada loja gourmet que escondia uma clínica estética clandestina no armazém

A Polícia Municipal de Madrid localizou uma loja gourmet em Madrid que escondia no armazém uma clínica estética clandestina com instrumentos não aprovados e sem controlo sanitário. A descoberta foi feita na passada quinta-feira após as autoridades terem sido alertadas para a situação e decidido fazer a inspeção.

No interior das instalações encontraram uma área com cinco salas equipadas com oito macas e dispositivos de micropigmentação, podologia e odontologia. Segundo o jornal La Razón, havia ainda cestas de lixo com restos de sangue de intervenções.

As autoridades encontraram também vários medicamentos sem documentação a comprovar a sua origem. O proprietário justificou medicamentos teriam sido comprados online porque eram utilizados por uma pessoa alegadamente qualificada que fazia tratamentos estéticos no local.

O proprietário e o funcionário do local foram acusados por crime contra a saúde pública e intrusismo profissional.