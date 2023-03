Desmantelada oficina clandestina em Barcelona. Explosivo "A mãe de Satanás" entre os 500 quilos de material apreendido

#OperacionesGC | Desmantelado un taller clandestino con casi 500 k de material para fabricar explosivos en Montmajor (#Barcelona)

Ha sido detenida 1 persona que fabricaba artesanalmente los explosivos.https://t.co/NnhyPUMM4l pic.twitter.com/nnE5STvb71 — Guardia Civil (@guardiacivil) March 26, 2023

Um homem foi detido numa oficina clandestina de fabricação de material explosivo com quase 500 quilos de material, este domingo, durante uma operação levada a cabo pela Guardia Civil, em Barcelona.Em comunicado, a Guardia Civil refere que o detido tem 41 anos e que residia numa quinta isolada no município de Montmajor, na região de Bergadà, em Barcelona. O suspeito teria um negócio ilegal online.Foram apreendidos 468 quilos de precursores de explosivos e produtos químicos para a elaboração dos mesmos. Foram ainda apreendidos 2,2 quilos de uma mistura explosiva já finalizada.Segundo as autoridades citadas pelo La Vanguardia, os precursores de explosivos são substâncias químicas que a partir de determinadas misturas são suscetíveis de serem utilizadas para o fabrico de explosivos.O material encontrado permitiu a produção de explosivos também conhecidos como "a mãe de Satanás" - muito perigosos e altamente destrutivos - normalmente usados por terroristas islâmicos.