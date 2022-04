Desmantelada rede que anunciava prostitutas na internet em Espanha e França

Uma mega-operação da Polícia de Fronteiras francesa, e da Polícia Nacional espanhola, com o apoio da Europol (organismo europeu de polícia), permitiu desmantelar uma rede que operava nos dois países, e se dedicava ao tráfico de mulheres para exploração sexual.

As mulheres traficadas eram de origem sul-americana, na sua maioria colombianas. Foi possível identificar 25 destas mulheres, e prender 13 operacionais do grupo organizado, vindos da Bolívia, Colômbia, Equador, França, Espanha, Peru e Venezuela.

Após a realização de 13 buscas domiciliária, as polícias espanhola e francesa apreenderam duas moradias no valor de 340 mil euros, congelando ainda diversas contas bancárias com um saldo conjunto de 53 mil euros. Foram ainda apreendidos 300 mil euros em dinheiro vivo, e diverso equipamento digital como 70 telemóveis.

As mulheres traficadas pelo grupo eram recrutadas com falsas promessas de emprego, e depois trazidas para a zona Norte de Espanha, e os arredores da cidade francesa de Nantes. Aqui, eram forçadas a prostituírem-se, sendo os seus serviços anunciados em múltiplos sites de internet. O dinheiro obtido através do negócio de prostituição era branqueado através de contas bancárias abertas fraudulentamente, ou mediante investimentos em bares ou imobiliário.