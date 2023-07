Desmatamento na Amazónia brasileira caiu 33,6% no primeiro semestre de Lula da Silva

O desmatamento na Amazónia brasileira caiu 33,6% no primeiro semestre do Governo de Lula da Silva, que se comprometeu a reduzir a zero a destruição da maior floresta tropical do mundo até 2030.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Ministério do Ambiente, a Amazónia brasileira perdeu 2.649 quilómetros quadrados de cobertura vegetal entre janeiro e junho, uma área muito inferior à dos primeiros seis meses de 2022 (3.988 quilómetros quadrados).

Esta é a menor área devastada para o período desde o primeiro semestre de 2019 (2.447 quilómetros quadrados), precisamente os primeiros seis meses do Governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).