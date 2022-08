Desmoronamento de santuário no Iraque causa pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro mulheres morreram na cidade iraquiana de Kerbala quando parte de um santuário xiita se desmoronou no sábado devido a um deslizamento de terras, indicou este domingo a Defesa Civil.

Segundo a mesma autoridade, as equipas de resgate conseguiram retirar dos escombros três crianças com vida, que estão hospitalizadas.

Desconhece-se o número exato de pessoas que estavam no templo, frequentemente visitado por membros da comunidade xiita, mas, de acordo com as equipas de socorro, pelo menos seis peregrinos ficaram presos nos escombros.