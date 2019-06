Despede-se de trabalho onde ganhava o salário mínimo e passa a ganhar mais de 100 mil euros anuais

Gloucestershire

entre empresas e freelancers digitais em todo o mundo.



Sarah Hughes, uma jovem de 28 anos de, em Inglaterra, decidiu dar uma volta à sua vida e despediu-se do trabalho como empregada num cinema onde ganhava o salário mínimo.A jovem investiu numa carreira de freelancer no mundo da música e ganha atualmente cerca de 100 mil euros anuais. O sonho começou há seis anos quando descobriu um mercado digital online que faz a ligaçãoSarah, formada em música, começou a escrever e produzir jingles - anúncios publicitários musicais - para televisão. A jovem escreve, canta, edita e produz estes trabalhos, coisa que nem todos os músicos conseguem fazer, segundo a própria afirma ao jornal britânico Mirror.Trabalha cerca de três a quatro horas por dia, quatro dias por semana, e por cada jingle que produz - que lhe demoram cerca de 30 minutos a fazer sem revisões - cobra mais de 220 euros.Por mês são mais de 8 mil euros arrecadados que, se trabalhar forma consistente, resultam em cerca de 100 mil euros por ano.Juntamente com os jingles, Sarah faz ainda dobragens e canções de amor personalizadas.