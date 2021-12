Pelo menos 54 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram quinta-feira na sequência de um acidente com um camião no sul do México. Segundo as autoridades, o veículo, que transportava mais de uma centena de migrantes, quase todos ilegais, ia em excesso de velocidade, capotou numa curva e bateu contra um muro. Alguns dos migrantes fugiram a pé, mesmo feridos, com receio de serem detidos pelas autoridades.









O acidente aconteceu à saída da cidade de Tuxtla Gutierrez, no Estado de Chiapas. De acordo com a Proteção Civil, os migrantes, oriundos da Guatemala, viajavam amontoados no reboque do camião. De acordo com a polícia, o número de pessoas no veículo pode chegar aos 200. Não é incomum camiões de mercadorias transportarem tantos ilegais, vindos da América Central, sobretudo Honduras e El Salvador, que arriscam a vida para chegar aos Estados Unidos. Terá sido o excesso de velocidade e de peso que levou ao capotamento.

O Instituto Nacional da Migração diz que que serão propostos aos sobreviventes “cartões de visitante por razões humanitárias”.