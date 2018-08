Despiste de autocarro faz 16 feridos na Alemanha

Viatura saiu de Rockstock com destino a Berlim e capotou em autoestrada.

08:57

Busunfall #A19



Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat nun ein #Bürgertelefon für Angehörige eingerichtet.



? 0395 570872000 — Polizeipräsidium Rostock (@Polizei_PP_ROS) August 17, 2018

Um autocarro que transportava 55 passageiros e que seguia na direção de Berlim despistou-se esta manhã numa autoestrada alemã perto de Rockstok, de onde saiu esta manhã de quinta-feira, deixando 16 pessoas feridas.De acordo com as autoridades daquele país, o motorista ter-se-á inclinado para a direita, por razões ainda desconhecidas, o que levou a viatura a resvalar para uma vala.Dos 16 feridos, seis deles ficaram em estado grave e os outros 10 apenas com mazelas ligeiras. Um dos passageiros teve de ser desencarcerado. No local estiveram várias corporações de bombeiros, equipas de resgate e três meios aéreos para proceder às operações de socorro.A polícia alemã estabeleceu um número par os familiares poderem ter informações das vítimas.