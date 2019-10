Despiste de autocarro faz 37 feridos no Reino Unido

Um autocarro de dois andares despistou-se este sábado em Devon, no Reino Unido. Na sequência deste acidente ficaram feridas 37 pessoas, das quais oito em estado grave.



De acordo com o tabloide The Sun, a viatura seguia de Totnes para Paignton, na estrada A385, quando se deu o acidente. Após o despiste, o autocarro tombou.





As vítimas tiveram de ser transportados para várias unidades hospitalares.A estrada esteve cortada ao trânsito durante várias horas. As autoridades estão a investigar as causas do acidente que são, até ao momento, desconhecidas.