Despiste de Opel Corsa faz cair camião para fora de viaduto

Um Opel Corsa fez uma ultrapassagem a um camião e perdeu o controlo, embatendo num veículo de grande porte e atirando-o para fora de um viaduto, na Eslovénia.O condutor do automóvel despistou-se durante a ultrapassagem por ir em excesso de velocidade. Ao bater no camião, o motorista perdeu o controlo do veículo pesado e resvalou para a berma em direção às barreiras de betão.