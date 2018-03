Destrói Ferrari que tinha comprado há um dia

Veículo de luxo tinha sido importado de Itália e ainda nem tinha matrícula.

Um empresário brasileiro, de 55 anos, destruiu o Ferrari que tinha comprado há menos de 24 horas, num acidente em Brasília, na tarde de quinta-feira.

De acordo com o site brasileiro G1, o outro carro envolvido na colisão é um Citröen conduzido por uma mulher de 61 anos. A mesma publicação avança que nenhum dos condutores ficou ferido e que, segundo as autoridades, nenhum tinha ingerido álcool.

Ainda não há informação sobre a velocidade a que seguiam, mas a Polícia Civil garantem que tinham a documentação em dia.

O momento do acidente ficou registado por uma câmara de videovigilância. No vídeo vê-se o veículo de luxo a bater na traseira do Citröen e a ficar com a frente completamente destruída.

O Ferrari tinha sido importado de Itália há sete dias. Um dia antes do acidente, foi fotografado dentro de um camião da transportadora.

O modelo, um 488 Spider, é o mais recente da marca europeia e está avaliado em cerca de 1 milhão de euros.

Segundo o fabricante o veículo em questão vai de 0 a 100 km/hora em três segundos e de 0 a 200 km/h em 8.7.