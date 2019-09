Mais de 130 detidos em Paris. Radicais de extrema-esquerda infiltram-se em protestos dos 'coletes amarelos'

Milhares de radicais de extrema-esquerda infiltraram-se este sábado numa manifestação em defesa do ambiente, em Paris. As autoridades francesas viram-se obrigadas a lançar gás lacrimogéneo após os manifestantes, vestidos de preto e de cara tapada, terem incendiado caixotes do lixo e saqueado lojas, segundo avança a agência Reuters.

Este sábado em Paris decorrem várias manifestações. Uma delas é a dos "coletes amarelos" que se opõem à política social e fiscal do Governo francês e um outro desfile de protesto luta contra um projeto sobre aposentações.

Segundo o balanço da agência de notícias, 137 pessoas foram detidas nestes protestos. Os conflitos levaram ainda ao encerramento de 30 estações de metro.



Devido ao receio de violência, foi destacado um vasto dispositivo policial para vários locais da capital francesa, com veículos blindados e cerca de 7.500 agentes.

Os milhares de participantes na Marcha pelo Clima respondiam a um apelo de várias Organizações Não-Governamentais, um dia após uma vaga de manifestações em todo o mundo para reclamar medidas urgentes contra a crise climática.