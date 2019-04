Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Destruídos em Cabo Verde 30 mil litros de solução para grogue falso que pode matar

Mais de 21 mil litros foram encontrados em Santa Cruz, onde se regista uma "resistência" ao cumprimento da lei do grogue.

14:22

As autoridades cabo-verdianas anunciaram este domingo a apreensão e destruição de 30 mil litros de solução para a falsificação da bebida alcoólica grogue na ilha de Santiago, produto que põe em risco a saúde pública e pode provocar a morte.



Segundo um comunicado da Inspeção Geral das Atividades Económicas de Cabo Verde (IGAE-CV), os 30 mil litros de solução para a falsificação do grogue foram apreendidos e destruídos esta semana no interior de Santiago.



Destes, mais de 21 mil litros foram encontrados em Santa Cruz, onde se regista uma "resistência" ao cumprimento da lei do grogue.



A solução encontrada é composta de recalda e açúcar refinado e água, que não fermenta naturalmente. Por esta razão, explica a IGAE-CV, "são introduzidos produtos com carga biológica para provocar a fermentação".



"Esta prática tem afetado gravemente a saúde pública, levando muitas vezes à morte dos jovens e deixando outros completamente doentes e dependentes", lê-se no comunicado.



Atualmente decorre a época de produção do grogue em Cabo Verde (01 de janeiro a 31 de maio), altura em que a IGAE e os seus parceiros - Polícia Nacional e Fiscalização Municipal -- têm intensificado a fiscalização, o que continuará a acontecer "até à selagem dos alambiques".



Para estancar estas produções ilegais, a IGAE anunciou que vai iniciar o fecho da produção no próximo dia 01 de junho e solicitar à Direção Nacional da Indústria a não prorrogação do período de produção para aqueles que não comprovarem a existência de cana-de-açúcar ou aos prevaricadores.



No passado dia 16, a IGAE-CV anunciou a descoberta, num sótão de uma casa antiga, no município de Ribeira Grande de Santiago, de "30 mil litros de preparo de recalda e açúcar em estado precário de fermentação para falsificação do grogue, pondo em causa a saúde pública e a valorização do grogue".



"Para desviar as autoridades de fiscalização, o esquema de fermentação para desviar as autoridades de fiscalização contava com uma canalização que conduzia a matéria fermentada para o alambique para, de seguida, ser destilada", explicou a IGAE-CV.



Na altura, este organismo referiu que, desde o início do período de produção do grogue, tinha sido encontrado e destruído em Ribeira Grande de Santiago quase 60 mil litros de solução para falsificação do grogue, tornando-o no município onde ocorreu o maior volume de apreensão.