Manifestações de 'coletes amarelos' levam à detenção de 89 pessoas em várias cidades francesas

Milhares de "coletes amarelos" saíram este sábado à rua em várias cidades franceses, na sua maioria em manifestações não autorizadas que culminaram em incidentes, em particular nas cidades de Paris e Montpellier (sul de França).

Na capital, a polícia prendeu 89 manifestantes, segundo números provisórios, disse à agência noticiosa Efe um porta-voz da Prefeitura, uma unidade do Ministério do Interior.

Outras 55 pessoas foram multadas por tentarem iniciar uma ação de protesto nos Campos Elísios, onde as concentrações estão proibidas, e entre as quais se inclui Éric Drouet, um dos líderes do movimento de protesto.