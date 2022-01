Detetada nova erupção do vulcão de Tonga

Uma nova "grande erupção" foi detetada este domingo num vulcão em Tonga, no oceano Pacífico, a norte da Nova Zelândia, revelou o Centro Australiano de Observação de Cinzas Vulcânicas.

Segundo este centro de monitorização, a mais recente erupção do vulcão foi registada às 22h10 (hora de Lisboa).

A informação é corroborada pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, que revelou ter registado "grandes ondas" na região, presumivelmente relacionadas com a atividade do vulcão no Pacífico sul.

Recorde-se que um tsunami atingiu, no sábado, os arquipélagos de Tonga e da Samoa Americana, no Pacífico Sul, após uma violenta erupção do mesmo vulcão que levou à emissão de alertas para vários territórios no Pacífico. De acordo com os meios de comunicação social locais, não há registo de vítimas.



O rei Tupou VI de Tonga foi retirado do seu palácio e os residentes procuraram locais elevados. Os voos domésticos foram cancelados.