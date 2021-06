Detetado na China primeiro humano a contrair a variante da gripe das aves H10N3

Um homem de 41 anos da província de Jiangsu, no leste da China, foi diagnosticado com a variante da gripe das aves H10N3, tornando-se o primeiro caso humano de infeção com esta estirpe, disse a Comissão Nacional de Saúde da China (NHC) esta terça-feira, avança a Reuters.

O homem foi hospitalizado a 28 de abril após desenvolver febre e outros sintomas, tendo sido posterioemente identificado como portador do vírus da gripe aviária H10N3.

Segundo explica a Reuters, o H10N3 é uma variante do vírus de baixa gravidade e o risco de se espalhar em grande escala é muito baixo. Filip Claes, coordenador de laboratório regional do Centro de Emergência para Doenças Transfronteiriças de Animais da Organização para Alimentos e Agricultura do Escritório Regional para a Ásia e o Pacífico, referiu que a variante "não é muito comum".

A análise dos dados genéticos do vírus será necessária para determinar se ele se assemelha a vírus mais antigos ou se é uma nova mistura de vírus diferentes, disse Claes.

Muitas variantes diferentes de gripe aviária estão presentes na China, confirma a Reuters.