Detetados em Sevilha mosquitos com vírus da febre do Nilo Ocidental

A Direção-Geral da Saúde Pública e Organização Farmacêutica da Andaluzia alertou este sábado que detetou a circulação do vírus da febre do Nilo Ocidental (FNO) em três municípios de Sevilha, pedindo a adoção de medidas de saúde pública.

A deteção na região autónoma, que faz fronteira com as regiões portuguesas do Alentejo e do Algarve, foi feita através de RT-PCR em amostras de mosquitos capturados nos municípios de Guillena, El Castillo de Las Guardas e La Puebla del Río, refere a autoridade de saúde regional, em comunicado divulgado hoje no seu portal.

No documento, as autoridades apelaram aos municípios "para a adoção de medidas de saúde pública incluídas nos seus planos municipais de vigilância e controlo destes mosquitos na zona e comunicação à população da zona para conseguir uma maior adesão às medidas preventivas".