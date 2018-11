Detetados indícios de irregularidades nas contas da campanha de Bolsonaro

Apontamentos constam de uma análise preliminar divulgada na noite de segunda-feira.

Por Lusa | 14:23

Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão da Justiça brasileira que fiscaliza as eleições, detetaram indícios de irregularidades na prestação de contas da campanha do Presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Os apontamentos constam de uma análise preliminar divulgada na noite de segunda-feira, na qual os técnicos pediram ao juiz Luís Roberto Barroso - que analisa as contas da candidatura de Bolsonaro -, um prazo de três dias para que a sua equipa encaminhe documentos e esclarecimentos sobre as dúvidas levantadas.

"Ao efetuar o exame das manifestações e da documentação entregues pelo candidato [Bolsonaro], em atendimento à legislação eleitoral, foram observadas inconsistências ou registos na prestação de contas (...) para os quais se solicitam esclarecimentos e encaminhamento de documentação comprobatória", refere o parecer dos técnicos do TSE.