Detetar cancro quatro anos antes do 'normal' através do sangue? A esperança dos médicos que revolucionará a saúde

Imagine que seria possível diagnosticar um cancro quatro anos antes do que atualmente é possível e através de apenas um teste sanguíneo. Seria uma nova esperança que revolucionaria os tratamentos oncológicos, poderia salvar milhares de vida e está agora a ser estudada a tecnologia que o vai permitir.Na última década foram publicados milhares de estudos sobre esta possibilidade e o mais recente foi publicado na revista Nature Communications de 21 de julho. Os médicos sonham tornar realidade esse teste que mudaria vidas e, de acordo com o último estudo, o sonho pode ser realidade.O teste sanguíneo detetaria traços deixados na corrente sanguínea pelas células cancerígenas (ADN, proteínas ou até micro-RNA) ou pelas próprias células tumorais em circulação.Esses testes ofereceriam uma nova esperança visto que, se fossem eficientes e disponíveis, poderiam através de um teste fácil, não invasivo e em larga escala, detetar cancro muito cedo - antes da disseminação local e, acima de tudo, antes da disseminação no corpo na forma de metástases.De acordo com o estudo da equipa internacional publicado na revista Nature, um teste de sangue já conseguiu detetar cinco tipos de cancro (estômago, esófago, cólon, pulmão e fígado) em indivíduos assintomáticos. Isto, até quatro anos antes do diagnóstico do seu tumor, por métodos convencionais de imagem.Este teste, designado PanSeer, analisa o ADN do tumor no sangue através das células tumorais.Apesar desta ainda não ser uma realidade, a ciência luta por encontrar respostas que permitam, num futuro próximo, que o cancro seja detetado mais precocemente e de forma mais fácil e não invasiva.